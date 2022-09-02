Общество 02 сентября 2022, 19:37 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Архангельска обвинили в покушении на убийство

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В Архангельске перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на местные СМИ.

В июле 2022 года пьяный мужчина из-за ревности едва не прирезал знакомого.

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Он несколько раз ударил оппонента ножом в плечо и грудь. Пострадавший выжил, а напавший на него частично признал свою вину. Его ждет скамья подсудимых.

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