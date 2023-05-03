Общество 03 мая 2023, 18:27 Жителя Адыгеи обвинили в убийстве своей матери

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В Адыгее перед судом предстанет 44-летний местный житель, которого обвинили в убийстве собственной матери. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Убийство произошло в марте этого года. Правоохранители предполагают, что пьяный обвиняемый повздорил с 77-летней матерью и в какой-то момент начал избивать ее, а затем и вовсе задушил ее. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.