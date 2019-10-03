Жители Звенигорода не оставили воспитательницу в беде. Они помогли купить женщине квартиру

Жители Звенигорода вместе с местной администрацией спасли воспитательницу детского сада. Женщина с 14-летним сыном осталась на улице.

Из-за неисправности в проводке дом Марии Аксеновой сгорел за считанные минуты. Сейчас женщина легко смотрит в будущее, а ведь еще недавно ей негде было жить. Мгновенная вспышка проводки — и от ее дома остались лишь обгоревшие балки.

Источник фото: телеканал «360»

«Это было рано утром. Я проснулась от того, что услышала хлопки сквозь сон. Вышла на улицу, а там дым уже идет. Я быстро подняла ребенка и вышла на улицу. Схватили документы и пошли на улицу», — вспоминает Мария.

В Звенигород женщина вместе с сыном переехала 17 лет назад. Сначала работала сторожем в детском саду. Но любовь к детям оказалась сильнее. Мария получила педагогическое образование и стала воспитателем. Свое единственное муниципальное жилье семья потеряла в марте.

Квартиру Марии помогли купить местные жители. Нужную сумму собрали благодаря интернету и благотворительной организации.

Источник фото: телеканал «360»

В новом доме тепло и уют. В квартире просторная кухня, спальная, кладовая и большой балкон. Поздравить воспитательницу с новосельем и подарить подарок приехали сотрудники администрации, которая тоже оказала материальную помощь пострадавшей.

«Руководством города было принято решение — объявить день благотворительного труда, благодаря которому добрали оставшуюся сумму и удалось у застройщика выкупить квартиру для Марии по цене застройщика», — рассказал Алексей Нечаев, заместитель начальника территориального управления Звенигорода.

Ремонт в квартире воспитательница сделала на собственные деньги. Теперь ей предстоит обставить уже свою собственную квартиру и создать домашний уют.