Общество 15 сентября 2023, 03:35 Жители ЖК в Москве пожаловались на нашествие крыс Lenta.ru: жители ЖК «Кварталы 21/19» в Москве пожаловались на крыс Pxhere

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Жители столичного жилого комплекса «Кварталы 21/19» пожаловались на крыс. Об этом рассказали жильцы недавно построенных домов в комментарии Lenta.ru. Этот ЖК находится недалеко от метро «Стахановская».

Крысы, как рассказала одна из местных жительниц, буквально заполонили улицы. Женщина призналась, что по бульвару стало страшно ходить.

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«Боимся с детьми ходить на детские площадки, так как там теперь обосновались крысы», — сказала местная жительница.

По ее словам, можно легко наткнуться на стаю крыс. Женщина отметила, что страшно выбрасывать мусор, а в кустах все время раздается шорох.

Неподалеку от новых многоэтажек находятся заброшенные дома. Вредители, как предполагают местные жители, могут размножаться именно там.

В один из районов Глазго в Великобритании запретили ездить мусорщикам. Причина в огромных крысах. Крупные грызуны захватили район Скотстон. По словам местных жителей, там можно встретить крыс размером с собак породы чихуа-хуа. Власти приняли меры для борьбы с вредителями, однако пока это не принесло результатов.