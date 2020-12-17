Жители Зауралья рассказали, что рядом с местной школой застрелили волка

Люди отметили, что насчитали около 15 особей. В частном доме хозяин увидел у себя во дворе зверя и позвал охотников.

«Там всю ночь отстрел был. Убито три волка, одного вообще на территории школы застрелили, остальные ушли», — уточнила местная жительница Саша Шевелева.

Отмечается, что после изгнания из села животные могли переместиться в Варгашинский, Мокроусовский либо Белозерский район.