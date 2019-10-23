Жители выберут лучший подъезд Подмосковья через «Добродел»

Определить лучший подъезд Подмосковья предстоит жителям Московской области через интернет-портал «Добродел». Тем временем, жители Дубны всерьез настроены на победу. В номинации уже заявлено четыре подъезда.

Этот визит и вправду похож на экскурсию. Причем в картинную галерею. Старшая по дому Раиса Гуляева вешает последнюю репродукцию на стену. В этом году в подъезде был сделан ремонт, и вот — заключительный штрих.

Раиса Гуляева четыре года назад стала председателем совета дома и лихо взялась за дело. Это был классический подъезд — погнутые перила, разрушенная лестница, мрачные стены. Свою революцию женщина начала с работы с населением. Повесила объявление, где просила соседей быть вежливыми. Потом заменила окна. Теперь в двух подъездах дома новые двери, плитка на всех этажах и лестнице, яркое освещение и отремонтированные стены. Сиреневого цвета.

У всех вкусы разные, дизайн может нравиться, может — нет. Но чистоту и безопасность ценят все. Валерий Лобачев переехал в Дубну из соседних Кимр. Долго выбирал квартиру, в этом доме оценил атмосферу.

Источник фото: телеканал «360»

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«Был хорошо обустроен подъезд, приветливые жители, и мне сразу показали человека, к которому можно обратиться, если будут вопросы. Это на меня повлияло. При этом я вижу, что так-то район не очень, а наш дом стоит особняком», — сказал Валерий Лобачев, местный житель.

Старожилы готовы помогать Раисе Гуляевой в начинаниях. Говорят, изменился не только сам подъезд, но и жители.

На экскурсию пришел и глава Дубны Максим Данилов с заместителем по ЖКХ. Подход Раисы Гуляевой оценили.

«Было ощущение, что это дом людей, которые живут в этом доме и относятся к своему дому, как к своему частному пространству в квартире. Здесь мы увидели неравнодушное отношение — заменена проводка, и жители выбирали колористику по украшению, по покраске подъезда, элементы безопасности, везде датчики стоят, светло. Окна новые, везде цветы, везде душа», — сказал Максим Данилов, глава городского округа Дубна.

По ходу экскурсии Раиса Гуляева делится лайфхаками. Вот такой экобокс встретишь в подъездах не часто. Этот ящичек установлен для использованных батареек. По закону их должны забирать управляющая компания.

Источник фото: телеканал «360»

Корзины для макулатуры — или для рекламного спама — стоят в подъездах, наоборот, часто. Но только здесь газеты не выбрасывают. Совет дома на макулатуре зарабатывает.

Раиса Гуляева рассказывает, самые масштабные изменения на 1,5 миллиона рублей провели за последние два года. Одна часть работ выполнена за счет губернаторской программы, вторая — за счет статей текущего и капремонта. Она уверена, такой ремонт возможен в любом подмосковном подъезде.

Раиса Гуляева уже пару лет возглавляет дубненскую ассоциацию председателей советов многоквартирных домов. А сейчас она единственная в Дубне получила удостоверение общественного жилищного инспектора и готова делиться накопленным опытом со всеми дубненцами.