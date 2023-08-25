Общество 25 августа 2023, 15:23 Жители Воронежа перекрасили собаку в розовый цвет Shot: собаку в Воронеже перекрасили в розовый цвет из-за барби-тренда Соцсети

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Собака из Воронежа стала жертвой барби-тренда — хозяева покрасили ее в розовый цвет. Фотографии животного появились в Telegram-канале Shot.

Местные жители с удовольствием фотографировались с псом. Однако на внешний вид собаки также обратили внимание зоозащитники и полиция. При этом владельцы домашнего животного уверяют, что краска для него безопасна.

Розовый стал главным цветом лета благодаря выходу на большие экраны фильма «Барби». Главные роли в ленте режиссера Греты Гервиг исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

Проката картины в российских кинотеатрах пока не было. Однако зрителям обещают, что на большом экране они смогут увидеть «Барби» в этом сентябре. Дубляж картины уже идет.

Тем временем эта лента собрала по всему миру уже более одного миллиарда долларов. «360» в большом тексте разбирался, почему «Барби» получила такой оглушительный успех.