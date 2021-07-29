По крайней мере 30 человек в Волгоградской области пострадали от укусов смертельно опасных пауков. Об этом сообщила «Волгоградская правда».

Среди пострадавших жители Среднеахтубинского района, Волгограда и Светлого Яра. Издание написало, что в медицинские учреждения попали 16 человек после укуса паука Сака и 14 — каракуртов (пауков из вида черная вдова). Также зарегистрированы амбулаторные обращения.

Заведующий Центром острых отравлений ГУЗ «ГКБ СМП № 25»», врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов рассказал РИАЦ, что укус паука Сак не является смертельным для человека. Однако он может подорвать здоровье. В месте, куда укусил паук, могут появиться жгучие и колющие и жгучие боли, а также отек. Кроме того, человек может почувствовать общую слабость и тошноту.

Врачи посоветовали горожанам в случае укуса Сака незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Особенно это важно, если у человека есть сопутствующие заболевания.

Лечение в стационаре займет от трех до семи дней, но при тяжелых случаях от 10 до 14 дней. Пациенты проходят дезинтоксикационную, симптоматическую, метаболическую терапии.