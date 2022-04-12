Жители военного городка Мирный рассказали, как в детстве придумывали истории о космосе

Жители военного городка Мирный, чьи родители служили на космодроме Плесецк в советские времена, рассказали истории о космосе, которые они выдумывали в те времена. Об этом написала «Газета.ru».

По словам местного жителя Алексея, которому уже 44 года, он никогда не признавался знакомым, что его папа — военный на космодроме. Поскольку в то время собеседник мог подумать, что разговаривает с сыном шпиона. В связи с этим Алексей всем говорил, что папа обычный врач.

Как вспоминает 34-летняя Екатерина, в Мирном «все дышало космосом». Там находились кинотеатр «Планета», гостиница «Орион», кафе «Орбита», плакат «Слава покорителям космоса» на одной из немногочисленных многоэтажек.

«Не помню, чтобы мы как-то особенно интересовались космической тематикой. Скорее, это было рутиной, обыденностью. Когда твой папа запускает ракеты в космос, и папа подруги Ленки, и даже папа хулигана Виталика Смирнова, похвастаться особо не перед кем», — сообщила девушка.

Ольга и вовсе говорила подругам, что ее папа скоро полетит в космос, но это огромная тайна.

«Но ладно дети, родители рассказывали, что солдаты-срочники, попавшие служить на космодром, особенно из небольших деревень, часто писали своим родным, что их готовят к секретному запуску чуть ли не на Луну. А потом мамы этих ребят звонили в ужасе — да как можно неопытному пареньку давать такое опасное задание!», — призналась она.