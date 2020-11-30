Жители Владивостока запаслись консервами и питьевой водой

Отмечается, что электроснабжение восстановлено во Владивостоке. В начале недели местные жители разобрали продукты, питьевую воду и консервы, чтобы готовить без микроволновки или электрической плиты. В городе развернуты полевые кухни, где каждый день раздают около 12 тысяч порций горячей еды, воду и баллоны для газовых печей.

«Мы до двух часов ночи на доставке. Даже посреди ночи нам звонили: „Привезите, пожалуйста, печку“. Это был ужас, потому что в минуту у нас было по пять звонков», — поделился продавец Антон Бескончин.