Жители Владивостока пожаловались на разбросанные по городу электросамокаты

Жители Владивостока пожаловались властям на неорганизованные в городе парковки для электросамокатов. По их словам, они разбросаны даже в спальных районах. Глава города Константин Шестаков ранее обещал решить проблему, написал «ФедералПресс».

«Они буквально повсюду. Я живу в спальном районе города — на Баме. Электросамокаты базируются около моего дома на пешеходных дорожках. Зачастую их приходится обходить по газону. Да и управление самокатом подростками вызывает страх — они летят с пригорка с бешеной скоростью на тебя, ты не знаешь, что делать — продолжать идти прямо или свернуть в сторону, чтобы тебя не сбили», — рассказала местная жительница Анастасия.

По словам еще одной жительницы города Анны, пешеходы не могут нормально гулять по набережной, потому как электросамокаты заполонили ее. Девушка считает, что на них нужно ввести права и разрешить управлять ими только в шлемах.

Кроме того, кататься на электросамокатах по городу сложно из-за рельефа и неровностей покрытия.

«С одной стороны, удобно, что теперь не нужно ждать автобусов, а можно доехать на самокате туда, куда тебе нужно, но сделать это сложно. Он становится просто неуправляемым на склонах, сбить кого-то не составит труда. Из-за рельефной плитки на пешеходных дорожках при езде трясутся все органы, с такой ездой явно никакого удовольствия не получаешь», — отметила местная жительница Татьяна.