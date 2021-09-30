Жители Владивостока пожаловались на нападения бродячих собак
Во Владивостоке местные жители пожаловались на большую стаю собак, которая завелась на улице Громова. Об этом сообщил портал Vostokmedia.com.
По словам горожан, животные начали кидаться на детей и подростков. Пользователи соцсетей поделились своим мнением о возникшей проблеме.
«Давайте начнем все с себя! Не выкидывайте щенков на улицу, вот вам и результат!», «Не нужно брать собак, не следует разводить щенят и выбрасывать их по дворам, не надо отдавать даже стерилизованных — все равно выкинут. Животное — не игрушка. Это ответственность», — пишут они.