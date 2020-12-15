Жители Владивостока пожаловались на бездомных, спящих на «умных остановках»

В застекленных остановочных пунктах есть видеокамеры, Wi-Fi-модули, интерактивная карта, обогреватели и лавочки. Люди без определенного места жительства облюбовали теплые места и находятся там почти круглые сутки. При этом пассажиры мерзнут рядом на морозе.

Горожанка Светлана Кадырова пояснила, что бездомные оккупировали павильоны, потому что им некуда идти.

«Там люди находятся неблагополучные, а куда им деваться. Так мы стоим, замерзаем», — поделилась мыслями женщина.

Новые остановки вместе с благоустройством прилегающей территории обошлись практически в 20 миллионов рублей. Вместе с тем вокруг есть множество необустроенных остановок. По словам активистов, за такие деньги вполне реально установить 200 обычных павильонов, где можно хотя бы спрятаться от ветра.