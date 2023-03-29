Общество 29 марта 2023, 16:00 Жители Владивостока попросили разбить сквер вместо строительства высоток на улице Успенского

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Во Владивостоке жители пригородного района попросили администрацию города вместо очередных высоток на улице Успенского разбить сквер или парк. Об этом сообщил сайт zr.media.

К местным жителям подключился и урбанист Антон Савенко, который заметил, что «втыкать» многоэтажную застройку можно далеко не везде.

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Ранее бывший прокурор Приморья Валерий Василенко передал участок, предназначенный для дачного поселка, под строительство многоэтажных домов. Площадь земли составила 60 тысяч квадратных метров.