Жители Усть-Каменогорска нашли куски надгробий в напольной плитке в ТЦ
«В торговом доме шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ», — рассказали в администрации торгового центра. Слова представителей ТД «Алем» привел сайт издания Yk-news.Kz.
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Местные правоохранители между тем заверили, что отнесутся к сообщению о возможном вандализме со всей серьезностью. Полиция Усть-Каменогорска уже начала проверку.
«Проводится проверка по факту наличия состава уголовного правонарушения», — подтвердили в полиции Казахстана.
В гранитной мастерской, которая предположительно продала строителям фрагменты гранитных памятников, заявили тем временем, что ни о каком вандализме речи не идет. Строители купили отходы производства, «ничейные» памятники, которые никто не собирался устанавливать на реально существующие захоронения. Эти отходы производства копились в мастерской годами.