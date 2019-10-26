Жители Усть-Каменогорска нашли куски надгробий в напольной плитке в ТЦ

Полы в свежеотремонтированном здании торгового дома «Алем» в Усть-Каменогорске оказались замощены гранитной плиткой, сделанной из надгробий. Местные жители возмущены: им приходится попирать ногами память. Правоохранители проверят сообщение о вандализме.

«В торговом доме шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ», — рассказали в администрации торгового центра. Слова представителей ТД «Алем» привел сайт издания Yk-news.Kz.

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Местные правоохранители между тем заверили, что отнесутся к сообщению о возможном вандализме со всей серьезностью. Полиция Усть-Каменогорска уже начала проверку.

«Проводится проверка по факту наличия состава уголовного правонарушения», — подтвердили в полиции Казахстана.

В гранитной мастерской, которая предположительно продала строителям фрагменты гранитных памятников, заявили тем временем, что ни о каком вандализме речи не идет. Строители купили отходы производства, «ничейные» памятники, которые никто не собирался устанавливать на реально существующие захоронения. Эти отходы производства копились в мастерской годами.