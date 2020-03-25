Жители уральской деревни устроили скандал с приезжими рыбаками и вызвали полицию
Жители села Медведское в Курганской области вступили в конфликт с предпринимателями, которые ловили рыбу неводом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местный паблик «ВКонтакте».
Для решения конфликтной ситуации приехали инспекторы Рыбоохраны. Один из рыбаков рассказал, что местные обещали сжечь их трактор.
Правоохранители объяснили, что ловить рыбу неводом легально. Более того, у предпринимателей есть все необходимые документы, разрешающие это.