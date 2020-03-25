Жители уральской деревни устроили скандал с приезжими рыбаками и вызвали полицию

Для решения конфликтной ситуации приехали инспекторы Рыбоохраны. Один из рыбаков рассказал, что местные обещали сжечь их трактор.

Правоохранители объяснили, что ловить рыбу неводом легально. Более того, у предпринимателей есть все необходимые документы, разрешающие это.