Жители уральской деревни пожаловались на «навозный» колодец

Глава управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Мария Хворостова заверила, что ситуация с колодцем находится на контроле местных властей. Она подтвердила, что в этой воде действительно зафиксированы отклонения от нормы.

«Пока на данный момент управленческое решение местная власть приняла ключевое — это подвоз (воды — прим. ред.). В дальнейшем уже будет некое техническое решение вырабатываться», — пояснила Хворостова.