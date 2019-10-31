Жители уральской деревни пожаловались на «навозный» колодец
В Челябинской области жители деревни Кораблева уже не первый год живут без чистой питьевой воды. Прежний колодец они называют «тухлым». Новым они также недовольны, так как его вырыли около навозной кучи, передает радиостанция «Говорит Москва».
Глава управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Мария Хворостова заверила, что ситуация с колодцем находится на контроле местных властей. Она подтвердила, что в этой воде действительно зафиксированы отклонения от нормы.
«Пока на данный момент управленческое решение местная власть приняла ключевое — это подвоз (воды — прим. ред.). В дальнейшем уже будет некое техническое решение вырабатываться», — пояснила Хворостова.