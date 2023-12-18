Общество 18 декабря 2023, 07:27 Жители уральского города Невьянска остались без воды и отопления Прокуратура: в Свердловской области 14 тысяч жителей остались без воды и тепла РИА «Новости»

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Из-за обрыва линии электропередач и аварии на Романовском водозаборе 14 тысяч жителей Невьяновского городского округа остались без отопления и водоснабжения. Прокуратура Свердловской области проверит работу МУП «Невьянский водоканал».

Аварийное отключение электричества из-за обрыва линии электропередач произошло 17 декабря. На Романовском водозаборе три насоса вышли из строя. Свет вернули в дома Невьяновска по резервной линии, но 14 тысяч абонентов остались без холодного водоснабжения и отопления.

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Прокуратура начала проверку на МУП «Невьянский водоканал». Она проверит исполнение законодательства о бесперебойном снабжении коммунальными ресурсами и своевременность устранения последствий аварии.

В Приморье из-за порыва магистрального трубопровода 69 тысяч человек остались без воды. Кабмин показал видео с места аварии в Артеме.