Жители уральского города написали жалобу губернатору из-за льда на крышах домов

В пресс-службе Ашинского района ответили, что подход к зданиям ограничили ради безопасности горожан.

«В администрации г. Сим сообщили, что держат этот вопрос на контроле. Автомобильное движение там неинтенсивное, можно обойти по другой улице. Ограничители уберут, как только будет снижен риск снежной опасности», — сообщил сотрудник пресс-службы.

Также он объяснил, что ранее начали создавать дополнительные пешеходные зоны, но работы приостановили из-за отсутствия денег.