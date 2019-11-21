Жители Урала встали в очередь за справками для водительских прав. На улице -19

Десятки челябинцев провели раннее и морозное утро на улице, чтобы получить дешевую справку в наркодиспансере для водительских прав. Дело в том, что после 22 ноября этот документ значительно подорожает.

По данным Ura.ru, в Челябинской области с 25 ноября стоимость такой справки взлетит с 300 до 5100 рублей. Агентство привело слова одного из местных жителей, который оказался утром у Областной наркологической больницы.

«Время 07:20. Люди занимают очередь с детьми, чтобы получить справку от наркологии для водительского удостоверения. Температура -19 градусов. Открытие в 08:00. Вот что творят наши избранники народа», — заявил он. Челябинец отметил, что в 07:00 на улице стояло около 70 человек.

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Представители больницы пока не прокомментировали ситуацию. Однако в областном минздраве подчеркнули, что увеличение цен неизбежно. Они отметили, что, возможно, стоимость подобных справок со временем снизится.

«По стоимости отметим, что раньше, когда человеку приходилось сдавать подобный анализ в частных учреждениях, то цена была даже выше, чем сейчас», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября в России изменятся правила получения медицинских справок для водителей. Теперь автолюбителям придется сдавать анализы крови и мочи. Другая новость — цены на справки от наркологов обещали увеличить в несколько раз.