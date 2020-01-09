    09 января 2020, 16:35

    Жители Уфы подписали петицию против реагентов на дорогах

    Ирина Нагайникова

    Уфимец разместил в Сети петицию с требованием запретить использование реагентов на дорогах города. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Петицию мужчина адресовал главе Башкортостана, мэру Уфы, а также ее администрации и разместил на портале Change.org. петицию подписали более 3 800 человек.

    Житель объяснил, чем опасно использование реагентов, в частности противогололедного реагента «Бионорд».

    По словам мужчины, субстанция, которую образуют снег и препарат, загрязняет стекла и фары автомобилей. За счет этого ухудшается видимость, что увеличивает аварийность на дорогах.

    Также он отметил, что реагенты оказывают химическое воздействие на детали автомобилей и обувь пешеходов. Мужчина указал на урон, который наносят химикаты состоянию дорожного полотна.

    Кроме того, по словам неравнодушного уфимца, вместе с пылью весной реагенты попадают и в легкие жителей.

    Мужчина призвал руководство региона перейти на сухую чистку дорог.

    В комментариях к петиции жители отметили, что из-за реагентов страдают и животные, которые ходят по реагентам голыми лапами.