Жители Уфы подписали петицию против реагентов на дорогах

Петицию мужчина адресовал главе Башкортостана, мэру Уфы, а также ее администрации и разместил на портале Change.org. петицию подписали более 3 800 человек.

Житель объяснил, чем опасно использование реагентов, в частности противогололедного реагента «Бионорд».

По словам мужчины, субстанция, которую образуют снег и препарат, загрязняет стекла и фары автомобилей. За счет этого ухудшается видимость, что увеличивает аварийность на дорогах.

Также он отметил, что реагенты оказывают химическое воздействие на детали автомобилей и обувь пешеходов. Мужчина указал на урон, который наносят химикаты состоянию дорожного полотна.

Кроме того, по словам неравнодушного уфимца, вместе с пылью весной реагенты попадают и в легкие жителей.

Мужчина призвал руководство региона перейти на сухую чистку дорог.

В комментариях к петиции жители отметили, что из-за реагентов страдают и животные, которые ходят по реагентам голыми лапами.