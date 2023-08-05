Общество 05 августа 2023, 17:14 Жители Центральной России столкнутся с похолоданием после аномальной жары Гидрометцентр: кратковременные дожди придут в Центральную Россию в августе после жары РИА «Новости»

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С 7 августа в Центральную Россию придут кратковременные дожди и похолодание после аномально жарких температур. Столбики термометров опустятся до +18...+23 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Эксперт рассказал, что в первой половине предстоящей недели Москву и ближайшие регионы настигнет аномальная жара до +34 градусов. Но вторая половина недели будет кардинально отличаться.

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«Переходный день будет в среду — температура будет около +25 градусов, заметно понизится, но все равно ночь будет еще теплая — +16...+18 градусов», — заверил Вильфанд.

По его словам, с четверга москвичей ожидает резкое понижение температуры до +20...+23 градусов. С пятницы по воскресенье максимальные показатели составят +18...+23 градуса.

Вильфанд подчеркнул, что в течение второй половины следующей недели начнутся кратковременные дожди.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара в августе принесет на юг России засуху и пожары. В Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае показатели температуры приблизятся к экстремальным значениям.