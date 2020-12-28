Граждане Центральноафриканской республики поблагодарили Россию за обеспечение безопасности во время выборов в государстве.

Пользователь Twitter опубликовал интервью с местными жителями, в которых они рассказали о ходе голосования, прошедшего 27 декабря 2021 года.

Так, избиратель из населенного пункта Боали заявил, что планы провокаторов провалились, а мероприятие смогло состояться благодаря помощи РФ. Напомним, страна ранее выслала инструкторов для подготовки Вооруженных сил ЦАР, предварительно согласовав это с Совбезом ООН.

Арман Вилфред Ибрагим положительно охарактеризовал роль иностранных наблюдателей. Однако он отметил, что из-за задержки бюллетеней, участок начал работать только в десять утра.

Житель Мбаики рассказал журналисту о ходе выборов в своем городе. Он заявил, что голосование прошло без проблем благодаря защите со стороны представителей Москвы.

«Мы очень благодарны россиянам и ВС ЦАР за их усилия в обеспечении нашей безопасности»

Однако многие граждане боялись, что из-за нестабильной ситуации в стране голосование не состоится. Вооруженные бандиты не раз угрожали срывом выборов. Этого опасался и респондент из Гобонго. Однако он подтвердил, что в населенном пункте все прошло «в тишине и покое» благодаря подготовке ВС ЦАР, которую осуществили инструкторы РФ.