Жители Троицка сообщили, что местные бродячие псы стали сбиваться в стаи

Жители Троицка пожаловались, что боятся выходить на улицу из-за бродячих собак. В последнее время псы начали сбиваться в стаи, сообщил канал ОТР.

Местная жительница Наталья Гарбузова рассказала, что недавно ей пришлось отгонять животных от детей.

«Двух ребятишек сюда они (собаки — прим. ред.) загнали, дети боятся. Я им говорю, чтобы не бежали. С балкона в собак кидала, отгоняла их. Такая свора, что я с ними сделаю?», — вспомнила женщина.

Администрацию Троицка ввели в курс дела. Пока в городе не хватает средств на отлов и стерилизацию животных. Помимо прочего, собак нужно некоторое время содержать в пункте передержки. Региональным властям была направлена инициатива о создании реестра всех домашних собак. Бездомным псам предложили сделать паспорта.