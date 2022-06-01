Жители Тюменской области выбрали парки для благоустройства

Шесть парков построят и реконструируют в Тюменской области, их выбрали сами жители с помощью голосования. Об этом сообщило Ura.ru.

Голосование проходило в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В нем приняли участие более 53 тысяч человек. Губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале поблагодарил жителей за активность.

«Завершилось голосование в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. На будущий год мы построим и реконструируем шесть скверов и парков на территории области», — написал он.