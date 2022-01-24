Жители Тюменской и Курганской областей смогут решить вопросы по электроснабжению онлайн

Жители Тюменской и Курганской областей смогут решить вопросы, связанные с электроснабжением, с помощью онлайн-сервисов. Об этом Ura.ru рассказали в «Сибирско-Уральской энергетической компании» (СУЭНКО).

«Все сервисы работают на сайте suenco.ru. С их помощью без визита в компанию можно оперативно связаться с энергетиками для решения различных вопросов», — рассказали в энергокомпании.

В личном кабинете можно подать заявку на техприсоединение к сетям электроснабжения и рассчитать стоимость. Кроме того, на сайте можно записаться в Центр обслуживания клиентов или сообщить об аварийном отключении энергии.