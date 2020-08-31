Жители тюменских деревень потребовали с грибников заплатить за вход в лес

По словам инсайдера, он уже не первый год ездит вместе с семьей по грибы в район деревни Криводанова. Он заверил, что у него не возникало никаких проблем до последнего времени.

«Поехали и в этом году. Еще на подъезде к деревне (Криводанова — прим. ред.) заметили странных людей в салатовых жилетках, которые стояли вдоль дороги через каждые 50-70 метров», — поделился собеседник информагентства.

Он рассказал, что к ним подбежал один из этих людей и потребовал 400 рублей за вход в лес. Свое требование он объяснил тем, что городские грибники оставляют без урожая местных грибников.

Другой источник признался, что столкнулся с аналогичной ситуацией в районе деревни Салаирка.

«Там (на грибной поляне — прим. ред.) стояли люди, которые сказали нам, что с этого года она платная. Нужно заплатить по 200 рублей с человека. Естественно, платить ничего не стали. Развернулись и уехали», — заключили горожане.

В администрации Тюменского района изданию пояснили, что обращений по этому вопросу к ним не поступало.