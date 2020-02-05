Жители Тюмени запустили флешмоб в поддержку эвакуированных из Китая
Как сообщил местный оперативный штаб по профилактике коронавируса, флешмоб должен привлечь внимание к проблеме неточной информации и разводимой в социальных сетях панике из-за эвакуированных граждан в тюменском санатории.
Участники флешмоба напомнили, что всех эвакуированных разместят в закрытом санатории, где приняты все меры безопасности. Кроме того, никаких признаков болезни у прилетевших нет.
«Давайте прекратим этот балаган и панику в сети. Представляю, каково им и их семьям сейчас читать это», — призвала одна из пользовательниц.
Эвакуированных из Уханя россиян разместили в реабилитационном центре «Градостроитель» поселка Винзили Тюменской области. В аэропорту всех прилетевших встретили медики и специалисты. Все эвакуированные прошли профилактику. Сам реабилитационный центр обнесли двойным забором. Карантин продлится две недели. Все это время эвакуированным запретили выходить из комнат.