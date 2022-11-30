Общество 30 ноября 2022, 15:17 Жители Тюмени решили заработать на новогодних игрушках времен СССР

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В Тюмени идет активная подготовка в Новому году: на площадях устанавливают елки, на улицах города появляется иллюминация. Сами горожане не упускают момент, чтобы заработать на празднике с помощью продажи раритетных новогодних игрушек времен СССР, написал «ФедералПресс».

Например, на сайте Avito можно найти несколько объявлений, в которых продавцы предлагают купить искусственные елки 50-60-летнего возраста.

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Также имеются объявления о продаже разноцветных шаров. Местная жительница просит за игрушку Чиполлино три тысячи рублей, за пирамидку — 500 рублей, за девочку Даренку — две тысячи рублей. Все эти игрушки цепляются к елке с помощью прищепок.

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Новогодние гирлянды, которым по 50–70 лет, тюменцы продают за 900 рублей.