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    09 июля 2020, 12:07

    Жители Тюмени пожаловались на неприятных запах из окна: нельзя открыть окна

    Анастасия Кременчугская

    В Сети анонимный пользователь пожаловался на то, что жители тюменского ЖК «Горизонт» в жару не могут открыть окна из-за неприятного запаха. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По словам анонима, открыть окно невозможно из-за неприятного запаха на улице. Температура в Тюмени уже несколько дней достигает 32 градусов.

    «Ночами и утром во дворе появляется какой-то странный запах. Что это конкретно, непонятно, но держать окна открытыми вообще невозможно. Это даже не запах, а адская вонь», — написал автор поста.

    Управляющая компания данного ЖК подтвердила, что такая проблема есть, но за нее ответственна не она, а ассенизаторы. Они сливают отходы на место недействующего коллектора.

    Роспотребнадзор по Тюменской области пока не прокомментировал данную ситуацию.