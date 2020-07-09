Жители Тюмени пожаловались на неприятных запах из окна: нельзя открыть окна

По словам анонима, открыть окно невозможно из-за неприятного запаха на улице. Температура в Тюмени уже несколько дней достигает 32 градусов.

«Ночами и утром во дворе появляется какой-то странный запах. Что это конкретно, непонятно, но держать окна открытыми вообще невозможно. Это даже не запах, а адская вонь», — написал автор поста.

Управляющая компания данного ЖК подтвердила, что такая проблема есть, но за нее ответственна не она, а ассенизаторы. Они сливают отходы на место недействующего коллектора.

Роспотребнадзор по Тюменской области пока не прокомментировал данную ситуацию.