Жители Тюмени пожаловались на неприятных запах из окна: нельзя открыть окна
В Сети анонимный пользователь пожаловался на то, что жители тюменского ЖК «Горизонт» в жару не могут открыть окна из-за неприятного запаха. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По словам анонима, открыть окно невозможно из-за неприятного запаха на улице. Температура в Тюмени уже несколько дней достигает 32 градусов.
«Ночами и утром во дворе появляется какой-то странный запах. Что это конкретно, непонятно, но держать окна открытыми вообще невозможно. Это даже не запах, а адская вонь», — написал автор поста.
Управляющая компания данного ЖК подтвердила, что такая проблема есть, но за нее ответственна не она, а ассенизаторы. Они сливают отходы на место недействующего коллектора.
Роспотребнадзор по Тюменской области пока не прокомментировал данную ситуацию.