Эксклюзив 16 февраля 2023, 18:59 Жители Тюмени пожаловались на гей-клуб Жители Тюмени пожаловались на работу гей-клуба Unsplash

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Жителей Тюмени возмутила работа клуба для лиц с нетрадиционной ориентацией. Официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт обратилась в УМВД по Тюменской области с призывом способствовать закрытию заведения, письмо оказалось в распоряжении «360».

В письме Крайт обратила внимание, что ночной клуб «Черника» по улице Водопроводной по факту является гей-клубом.

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«К нам обратились возмущенные жители Тюмени. В данном заведении собираются лица определенной сексуальной ориентации. Несмотря на то, что это общественное место, они в извращенной манере и в женских нарядах выступают на сцене перед молодежью», — написала она.

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Крайт добавила, что посетители клуба создают положительный образ гомосексуалистов, транссексуалов и трансгендеров.

«То есть они ведут откровенную пропаганду ЛГБТ, что является прямым нарушением законодательства Российской Федерации. Провести проверку и при наличии оснований принять меры реагирования в соответствии с предоставленными полномочиями», — добавила Крайт.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России спецслужбу, которая займется выявлением пропаганды ЛГБТ.