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    10 июня 2022, 13:27

    Жители Тюмени нашли в местном лесу восковые фигурки

    Оксана Лавнюженко

    В одном из тюменских лесов местные жители обнаружили две фигурки человечков, лежащих на земле. Об этом написал сайт nashgorod.ru со ссылкой на паблик «ЧС Тюмень».

    По словам очевидцев, ранее в этом месте кто-то проводил что-то наподобие ритуала. Ролик, который попал в соцсети, набрал почти 80 000 просмотров и 80 комментариев.

    «В тюменских лесах можно найти не только грибы. Что это? Приворот?», — написала под видео местная жительница.

    Сообщается, что найденные куклы были изготовлены из воска.