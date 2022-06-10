Жители Тюмени нашли в местном лесу восковые фигурки

В одном из тюменских лесов местные жители обнаружили две фигурки человечков, лежащих на земле. Об этом написал сайт nashgorod.ru со ссылкой на паблик «ЧС Тюмень».

По словам очевидцев, ранее в этом месте кто-то проводил что-то наподобие ритуала. Ролик, который попал в соцсети, набрал почти 80 000 просмотров и 80 комментариев.

«В тюменских лесах можно найти не только грибы. Что это? Приворот?», — написала под видео местная жительница.

Сообщается, что найденные куклы были изготовлены из воска.