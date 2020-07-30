Жители Тюмени намерены разобраться с уличными гонщиками

«Мы живем через дорогу от Технопарка. Можно сказать, на значительном расстоянии. Но они каждую ночь включают там громкость на полную мощность так, что у нас окна трясутся. Еще и круги наворачивают по парковке. Отсюда — шум двигателей опять же. Полицию вызывали и не раз, но они никак на нее не реагируют. Если это не закончится, будем этих гонщиков вычислять и уже адресно с ними сами „работать“. Попробуем сначала поговорить, а там, как пойдет», — рассказал местный житель.

В ГИБДД заявили, что парковка у Технопарка действительно является местом притяжения молодежи, особенно в ночное время. Там отметили, что данную территорию постоянно патрулируют и данная мера будет только усиливаться.

В областном управлении ГИБДД отметили, что на парковке часто выявляются различные нарушения. Однако, как только на место прибывают правоохранители, водители сразу же разъезжаются, а после возвращаются.

«В ближайшее время там будут работать уже комплексные силы полиции: это патрульно-постовая служба, ГИБДД, сотрудники ПДН и другие службы. Это должно принести результат», — сообщили в пресс-службе ведомства.