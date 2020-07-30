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    30 июля 2020, 11:19

    Жители Тюмени намерены разобраться с уличными гонщиками

    Анастасия Кременчугская

    Тюменцы хотят найти и разобраться с уличными гонщиками, которые устраивают громкую езду по ночам. В основном они шумят на парковке у Технопарка, рассказал житель Тюмени. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Мы живем через дорогу от Технопарка. Можно сказать, на значительном расстоянии. Но они каждую ночь включают там громкость на полную мощность так, что у нас окна трясутся. Еще и круги наворачивают по парковке. Отсюда — шум двигателей опять же. Полицию вызывали и не раз, но они никак на нее не реагируют. Если это не закончится, будем этих гонщиков вычислять и уже адресно с ними сами „работать“. Попробуем сначала поговорить, а там, как пойдет», — рассказал местный житель.

    В ГИБДД заявили, что парковка у Технопарка действительно является местом притяжения молодежи, особенно в ночное время. Там отметили, что данную территорию постоянно патрулируют и данная мера будет только усиливаться.

    В областном управлении ГИБДД отметили, что на парковке часто выявляются различные нарушения. Однако, как только на место прибывают правоохранители, водители сразу же разъезжаются, а после возвращаются.

    «В ближайшее время там будут работать уже комплексные силы полиции: это патрульно-постовая служба, ГИБДД, сотрудники ПДН и другие службы. Это должно принести результат», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Новости SMI.FM