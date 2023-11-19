Общество 19 ноября 2023, 16:06 Жители Тюмени и Ленобласти собрали грибы из-под снега Жители ЛО и Тюмени нашли под выпавшим снегом лисички и белые грибы «ВКонтакте»

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Несмотря на похолодание и непогоду, россияне продолжают «тихую охоту» и собирают грибы даже из-под снега. Жители Ленобласти и Тюмени опубликовали красочные фотографии находок в соцсетях.

«ВКонтакте»

В Выборгском районе Ленинградской области 19 ноября грибники обнаружили серьезный «улов»: один из жителей собрал две корзины лисичек. Мужчина сфотографировался на фоне снежного леса и двух полных лукошек.

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«Грибной сезон закрыл, но это не точно», — с юмором отметил грибник в соцсети «Вконтакте».

В Тюмени любители «тихой охоты» тоже не остались равнодушными к поиску грибов в заснеженном лесу. Лисичек они не нашли, зато обнаружили маслята и белые.

«По дороге в село Бухтал, 4 ноября. Грибы есть. Белые, маслята желто-бурые, обычные маслята, ежовики», — сообщил пользователь Инвар в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети.

Он признался, что приготовил их вместе с картошкой.

Ранее министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов заявил, что на территории Подмосковья нашли очень редкий вид грибов, который используется в медицине. Он называется Грифола курчавая. Эти грибы не только укрепляют иммунитет и обладают противовоспалительными свойствами, но и имеют нежный вкус.