Жители Свердловской области увидели парящего священника

Очевидец снял происходящее на видео и поделился записью в Интернете. «Вот так у нас попы ездят», — заметил он.

Главным героем видеоролика оказался священник Петр Мажетов. Он пояснил, что ездой на моноколесе увлекся случайно.

«Это моноколесо мне подарил друг для нашего сельского детского клуба. И, чтобы научить детей на нем кататься, пришлось и самому его освоить. Я иногда использую его, когда погода хорошая, чтобы сократить время и не стоять в пробках», — уточнил священнослужитель.