Спрос на сахар в Свердловской области за несколько дней вырос в 2,5 раза

Спрос на сахар за 10 дней в Свердловской области подскочил в 2,5 раза. Губернатор региона Евгений Куйвашев уверил, что запасов хватит всем магазинам.

«Не переживайте! Сахар не закончился. <…> Сейчас самый сезон для варенья, из-за жары он начался немного раньше, чем обычно. А для варенья нужен сахар. За последние 10 дней спрос на него вырос в 2,5 раза. Именно поэтому он так быстро заканчивается в магазинах — его раскупают в секунду», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что в распределительных центрах достаточно запасов, чтобы заполнить все магазины региона. Куйвашев выразил надежду, что поставщики учтут сложившуюся ситуацию и начнут привозить в магазины столько сахара, сколько нужно людям. Он поручил правительству следить за развитием событий.

Ранее председатель совета свердловского отделения партии «Родина» Валерий Хвостов заявил, что депутаты будут жаловаться на нехватку сахара в период заготовок премьеру Михаилу Мишустину.