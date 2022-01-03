Жители Сургута пожаловались на платные услуги обогрева в торговых павильонах

Торговые павильоны, расположенные рядом с остановками общественного транспорта в Сургуте, решили брать плату с горожан, которые хотят погреться внутри помещений. Фото объявления с прайсом опубликовало издание «К-Информ».

Сейчас в городе стоят сильные морозы. Местные жители ранее жаловались, что их не пускают в торговые точки, чтобы погреться в ожидании транспорта. Однако теперь некоторые предприниматели даже попробовали извлечь из этого дополнительную прибыль.

«Услуга в данном салоне: погреться до 30 минут — 99 рублей, детям до 14 лет — бесплатно», — говорится в объявлении.

В комментариях местные жители с иронией поинтересовались, можно ли получить чек, чтобы можно было обратиться в Роспотребнадзор, если услуга была оказана некачественно.

Объявление, судя по снимкам, появилось на двери одного из салонов связи. Представители ханты-мансийского филиала мобильного оператора заявили, что компания к этому не имеет никакого отношения. Листок с предложением заплатить за обогрев уже убрали. Кто его повесил, в компании не знают.

«Ничего правдивого в этом объявлении не было, деньги с людей не брали. В салонах МТС можно погреться в любое время», — заявили изданию «Подъем» в пресс-службе филиала оператора.