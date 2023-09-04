04 сентября 2023, 12:54
Жители столицы выбрали имена для пары выдр из «Москвариума»
Пользователи платформы «Активный гражданин» выбрали имена выдрам в «Москвариуме»
В рамках проекта «Активный гражданин» состоялось голосование, во время которого жители Москвы выбрали имена для двух азиатских выдр. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Москвичам предоставили пять вариантов имен. Большинство голосов — более 29% — получили имена Гоша и Глаша (Георгий и Глафира).
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На втором месте оказались имена Мося и Фрося (Моисей и Ефросинья) — 25% голосов. Третье место по популярности заняли имена Мося и Мотя (Моисей и Матильда), набравшие 14% голосов. Голосование привлекло более 185 тысяч человек.
Животные родились год назад в Новосибирском зоопарке, а позже переехали на ВДНХ.
В «Москвариуме» азиатские выдры получают сбалансированное питание, включающее красную рыбу, овощи, фрукты, индейку и их любимое лакомство — мраморную говядину. Посетители смогут каждый день наблюдать за тренировками и кормлением этих животных.
Ранее стало известно о том, что детеныш большой панды Диндин обзавелся первыми черными пятнами.
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