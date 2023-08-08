Общество 08 августа 2023, 12:53 Жители столицы выберут имена для новой пары выдр из «Москвариума» Голосование за имена для пары выдр из «Москвариума» открыли на сайте «Активный гражданин» Пресс-служба ВДНХ

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Сегодня, 8 августа, на портале «Активный гражданин» открыли новое голосование. Жителям столицы предложили выбрать имена для новой пары выдр из «Москвариума».

Пара азиатских выдр поселилась в «Москвариуме» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Они родились год назад в Новосибирске, а потом переехали в столицу.

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Новые обитатели уже обустроились и даже познакомились со своими сородичами, выдрами по имени Бенедикт и Феодора.

В вольере для животных создали все условия для комфортной жизни: настроили систему источников с пресной водой, создали специальные зоны с сеном, песком, корой, камнями, стволами деревьев и ветками.

Владельцы «Москвариума» предоставили жителям столицы право выбрать имена для животных. Все желающие могут проголосовать за следующие варианты: Гоша и Глаша, Мося и Фрося, Афоня и Марго, Йося и Роза, Мося и Мотя или предложить свое.

Ранее стало известно, какими именами москвичи чаще всего называют своих кошек.