08 августа 2023, 12:53
Жители столицы выберут имена для новой пары выдр из «Москвариума»
Голосование за имена для пары выдр из «Москвариума» открыли на сайте «Активный гражданин»
Сегодня, 8 августа, на портале «Активный гражданин» открыли новое голосование. Жителям столицы предложили выбрать имена для новой пары выдр из «Москвариума».
Пара азиатских выдр поселилась в «Москвариуме» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Они родились год назад в Новосибирске, а потом переехали в столицу.
Реклама
Новые обитатели уже обустроились и даже познакомились со своими сородичами, выдрами по имени Бенедикт и Феодора.
В вольере для животных создали все условия для комфортной жизни: настроили систему источников с пресной водой, создали специальные зоны с сеном, песком, корой, камнями, стволами деревьев и ветками.
Владельцы «Москвариума» предоставили жителям столицы право выбрать имена для животных. Все желающие могут проголосовать за следующие варианты: Гоша и Глаша, Мося и Фрося, Афоня и Марго, Йося и Роза, Мося и Мотя или предложить свое.
Ранее стало известно, какими именами москвичи чаще всего называют своих кошек.
Животные
Москва 2023
Реклама
Реклама