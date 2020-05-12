Жители столицы смогут оформить спецпропуск по СМС

«Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года, за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра и правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 495 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 — для граждан РФ при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина РФ», — отмечено в указе.

Как указывал сегодня глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, выдача цифровых пропусков по смс с 12 мая будет отменена в столице, так как среди москвичей это «не самый востребованный канал», и они оформляют пропуска преимущественно на сайте.

Ранее сообщалось, что специалисты компании Group-IB с конца марта вычислили в Сети 185 мошеннических ресурсов, торговавших поддельными справками и пропусками. На данный момент только половину из них удалось заблокировать.