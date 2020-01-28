Жители столицы перечислили главные достижения Москвы за 2019 год

«Экономика сегодня» уточнила, что голосование проводилось по девяти категориям: «Международное признание», «Культура», «Городская среда», «Строительство», «Образование», «Социальная защита», «Здравоохранение», «Госуслуги» и «Транспорт».

По данным издания, в сфере транспорта респонденты отметили запуск МЦД (Московские центральные диаметры). В области госуслуг и здравоохранения главным достижением признано получение результатов анализов на электронную почту.

В категории «Социальная защита» лучшим стал проект «Московское долголетие». Дворец водных видов спорта и Дворец художественной гимнастики лидируют в сфере строительства, а благоустройство района Капотня и обновление площади Киевского вокзала — на первых позициях в категории «Городская среда».