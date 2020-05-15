Жители Солнечногорска организовали автотусовку на 150 машин и отправились на исправительные работы

Парни из Солнечногорска устроили тусовку из 150 автомобилей во время самоизоляции. За организацию такого веселья они получили 30 часов исправительных работ. Суд может ждать и лихачей, которые дрифтовали на парковке ТЦ.

«Организатором отчасти я являюсь. Жалко, что так вышло, неожиданный был всплеск людей там», — заявил один из виновных во время слушания дела в Солнечногорском суде.

Оба парня полностью признали свою вину. Исправительные работы они получили за призывы в соцсетях к нарушению режима самоизоляции. Жители предлагали пользователям устроить вечеринку на автомобилях рядом с торговым центром. По их словам, они хотели отметить день рождения друга и не планировали собирать целую толпу.

В итоге в ночь на 11 мая у ТЦ «Зеленопарк» собралось более 150 автомобилей. Водители устроили дрифт на парковке, громко включали музыку, танцевали и курили кальян. Все это происходило во время режима самоизоляции, когда запрещено устраивать массовые мероприятия. За нарушение правил организаторы попали под суд. Кроме того, во время вечеринки на парковке пострадали освещение и асфальт. Если владелец подаст в суд за порчу имущества, то с водителями начнутся разбирательства.

Режим самоизоляции начал действовать в Подмосковье в конце марта. Такая мера необходима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас в регионе насчитывается 25 525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.