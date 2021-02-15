Жители Симферополя пожаловались на грязную воду из-под крана

Симферопольцы массово пожаловались на мутную воду в квартирах. Свежая вода из нового водовода потекла не туда из-за недобросовестного подрядчика. Люди получили грязь, которая годами копилась в трубах.

«Причина — недобросовестный подрядчик (проводивший работы на водоводе — прим. ред.), который не может устранить неисправность на своих сетях. Очередная подача воды привела к тому, что мы опять загнали в город некачественную воду. В смысле как некачественную? Та вода, которая была в трубе, пошла другим направлением, и все, что за десятки лет накопилось в трубе, понесло обратно», — приводит «Интерфакс» слова генерального директора ГУП «Вода Крыма» Владимира Баженова.

На заседании штаба по ситуации с водой в регионе Баженов отметил, что сбрасывать воду на улицы города нельзя, так как на улице сейчас мороз. По его словам, работу нового объекта приостановили, а людям подают воду из Аянского водохранилища.

Проблемы с водой в Крыму из-за засухи начались в 2019 году. По прогнозам специалистов, маловодье на полуострове продлится и в 2021 году. Сейчас Минобороны строит водозабор, чтобы обеспечить пресной водой Севастополь. Военные пообещали закончить объект до марта.