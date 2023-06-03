Общество 03 июня 2023, 00:57 Жители Шебекина получат пенсии и зарплаты досрочно Белгородский губернатор Гладков: жители города Шебекино получат пенсии досрочно Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Жители города Шебекина в Белгородской области получат пенсии досрочно. О мерах поддержки местных жителей рассказал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Выплаты делаем досрочно, вне зависимости от даты получения ее в июне. Обращаться нужно на Главпочтамт в городе Белгороде, в ПВР или оставить заявку в ближайшем отделении социального и пенсионного страхования по месту пребывания», — написал он.

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Ранее стало известно, что покинувших свои дома с 1 июня освободят от оплаты коммунальных платежей вплоть до возвращения в свои дома.

Еще одна мера поддержки касается зарплат. Сотрудники бюджетных организаций получат выплаты 2–5 июня. Работникам образовательной сферы начислят зарплаты до 9 июня.

Гладков также сообщил, что власти запустили чат-бот в Telegram, который позволит зарегистрировать онлайн всех выехавших жителей округа. Чтобы получить помощь при выезде, нужно обратиться на круглосуточный номер 122.