Жители Северо-Курильска пожаловались на отключение света

Накануне вечером, 11 октября, на Северо-Курильск обрушился ураган, который оставил без света около тысячи местных жителей. Рабочие вернули электроэнергию в дома, однако им предстоит разобраться с другими последствиями стихии. Об этом сообщил ОТР.

В некоторых частных домах повреждена крыша и облицовка фасада, а с купола церкви упал крест. Сегодня в школах местные власти отменили все занятия. До конца дня метеорологи обещают порывы ветра до 20 метров в секунду. Погода должна улучшиться к среде, 13 октября.