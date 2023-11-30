Общество 30 ноября 2023, 16:41 Жители Северной столицы предложили назвать машины Lada «Петербуржцами»

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Петиция с просьбой назвать машины Lada «Петербуржцами» появилась в Северной столице. Обращение было адресовано генеральному директору АвтоВАЗа Максиму Соколову. Об этом сообщил сайт «МК в Питере».

Автор воззвания считает, что принятие соответствующего решения поддержит имидж города. С этим согласны и другие местные жители.

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Так, по мнению горожанки, подписавшейся как Мария Преображенская, смена названия позволит предприятию показать любовь к Петербургу.