15 ноября 2022, 15:13
Жители села Териберка в Мурманской области остались без воды
В селе Териберка Мурманской области Роспотребнадзор принял решение о прекращении централизованной подачи питьевой воды из-за обнаружения в ней кишечной палочки. Об этом сообщил ОТР.
Власти организовали подвоз бутилированной воды. Также ей снабжаются учебные заведения и детские сады.
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Централизованная подача будет включена после того, как специалисты-экологи проведут дополнительные исследования проб воды из озера Секретарское.
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