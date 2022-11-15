Общество 15 ноября 2022, 15:13 Жители села Териберка в Мурманской области остались без воды

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В селе Териберка Мурманской области Роспотребнадзор принял решение о прекращении централизованной подачи питьевой воды из-за обнаружения в ней кишечной палочки. Об этом сообщил ОТР.

Власти организовали подвоз бутилированной воды. Также ей снабжаются учебные заведения и детские сады.

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Централизованная подача будет включена после того, как специалисты-экологи проведут дополнительные исследования проб воды из озера Секретарское.

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