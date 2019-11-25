Жители села с самым смешным названием ждут награды из рук Путина

Руководитель администрации села Мутный Материк в Коми Константин Канев сообщил, что жители хотят на вручении награды увидеть президента РФ Владимира Путина. Название поселения было признано самым веселым в России.

Канев сообщил РИА «Новости», что односельчане очень довольны победой.

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«Жители довольны победой в этом конкурсе. Мы гордимся, что наше поселение так называется, нигде такого названия больше нет. Люди говорят, что на церемонию вручения кубка ожидают президента России, чтобы он вручил награду лично», — сказал Канев.

Конкурс на самое веселое название населенного пункта проводил сервис «Туту.ру» 2,5 месяца. В нем приняли участие 100 претендентов из 83 регионов России. Первое место досталось селу Мутный Материк, вторым стал забайкальский Хохотуй, третьим — архангельская Морозилка.

Коснатнтин Канев сообщил агентству, что существует несколько версий происхождения названия села. Вероятнее всего, его дали проплывавшие по реке Печера купцы.

«Если смотреть с реки Печора на село, то кажется, будто оно покрыто дымкой. Наверное, из-за этого и назвали село Мутным Материком», — предположил руководитель сельской администрации.

Организаторы конкурс пообещали, что приедут в Мутный Материк и вручат администрации памятный кубок. Будет также установлен памятный знак — «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».