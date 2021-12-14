Жители села под Саратовом отравились насмерть из-за неизвестного вещества

Четыре человека в селе Александровка Марксовского района Саратовской области скончались от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Скончалась четвертая пострадавшая, 23-летняя девушка», — заявили в ведомстве. Сообщение процитировал «Интерфакс».

В Минздраве агентству рассказали, что ранее семилетний мальчик умер в клинике.

Все события разворачивались 13 декабря. Скорая помощь приехала по вызову в частный дом, где констатировала смерть пятилетней девочки и трехлетнего мальчика. Кроме того, семилетнего мальчика и 23-летнюю тетю детей экстренно госпитализировали.

Уточняется, что на телах погибших детей специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительной информации, они могли отравиться неизвестным веществом.

Ранее стало известно о массовом отравлении учеников кадетской школы-интерната в Туве. Речь идет о 74 пострадавших. Под особым наблюдением врачей находятся 25 школьников.