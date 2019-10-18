Жители Саратова попросили присвоить школе имя убитой Лизы Киселевой

Сотни человек пришли проститься с Лизой Киселевой в Саратове Подробнее

В муниципалитете пояснили, что обращение действительно поступило и его рассмотрят в установленный законом срок. Инициаторы также разместили свое предложение в интернете. Там стоят подписи нескольких десятков жителей.

Ученица саратовской школы № 73 Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге на учебу. На ее поиски отправились почти все жители города. Тело девочки нашли среди гаражей, через которые она обычно ходила в школу.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний Михаил Туватин. На допросе он признался в убийстве девочки. По его словам, он испугался того, что она расскажет взрослым о захваченном им гараже. Суд арестовал его на два месяца. После ареста жители города вышли на улицу, где потребовали от полицейских отдать им подозреваемого в убийстве. Похоронили Лизу Киселеву 13 октября.